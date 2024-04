Fame Fighting Challenger: Auch Alessandra Wichert macht mit!

Der Kreis der Influencer und Realitystars, die bei Fame Fighting Challenger gegeneinander boxen werden, erweitert sich stetig. Nun wurde schon der nächste mutige Kämpfer bekannt gegeben – auch Alessandra Wichert (27) lässt sich auf die Challenge im Ring ein! Die Beauty machte sich bei Love Island einen Namen. Schon im nächsten Monat wird sie bei dem Event von Veranstalter Eugen Lopez kämpfen. Wer siegt, sichert sich eine Startposition bei dem großen Fame-Fighting-Kampf im November.

In den Kommentaren auf Instagram freuen sich die Fans über die Bekanntgabe von der BWL-Studentin für den Boxkampf in Mönchengladbach. "Geil, ich mochte Alessandra schon immer richtig gerne, ich hoffe, sie gewinnt", schwärmt ein User. Auch in den Reihen der TV-Bekanntheiten hat Alessa den ein oder anderen Unterstützer. "Ich freue mich drauf", schreibt der Ex-Make Love, Fake Love-Star Yeliz Koc (30). Walentina Doronina (23) ist wohl ebenfalls schon gespannt und kommentiert mit einem Flammen-Emoji.

Für sein Event im Ring konnte der einstige Temptation Island-Verführer Eugen so manchen Hochkaräter des Trash-TV verpflichten. Zugesagt haben unter anderem bereits Jakub Merlan-Jarecki (28), Nikola Glumac, Franco Klepac und Bocc Öszu. Für die Ladies bereiten sich Realitysternchen wie Laura Peuker, Jessi Accit und Lena Schiwiora (27) vor – gegen wen sich Alessa am Ende behaupten muss, ist noch nicht bekannt.

RTL II / Magdalena Possert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTLZWEI Alessa bei "Love Island"

