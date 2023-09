Paar Tage nach Hochzeitsantrag: Ex-Fußballstar (23) ist tot

Große Trauer in der Sportwelt. Ben Cull hatte eine vielsprechenende Fußballkarriere vor sich. Der 23-Jährige spielte in seiner Jugend in der U19 von Southampton FC. Meistens lief er auf der Position des linken Verteidigers auf – ab und an aber auch als Innenverteidiger. Doch 2018 kam dann die schockierende Nachricht: Der ehemalige Akademiespieler leidet an einem Ewing-Sarkom. Dabei handelt es sich um einen seltenen bösartigen Tumor, der meist die Knochen befällt. Nun hat Ben den langen Kampf gegen die Krankheit verloren.

Der Ex-Fußballer starb im Alter von nur 23 Jahren an den Folgen des Krebses. Das teilte seine langjährige Freundin Daisy in einem emotionalen Instagram-Beitrag. "Gestern habe ich mein ganzes Leben verloren, meinen Verlobten, meinen Seelenverwandten, meinen Menschen, meine ganze Welt. Ich habe immer gehofft und gebetet, dass dieser Tag niemals kommen würde", schreibt sie voller Trauer die schweren Zeilen. Sie habe noch nie so einen Schmerz empfunden.

Besonders tragisch: Der ehemalige Fußballer hatte seiner Freundin erst vor einigen Tagen einen romantischen Heiratsantrag gemacht. "Von dem Moment an, als ich dich traf, wusste ich, dass du auf die richtige Weise anders bist, du hast mich zum Besseren verändert", schwärmte er in einem süßen Posting auf Instagram von seiner Liebsten. Damals versprach er der Blondine noch, mit allem zu kämpfen, was er habe, um sie bei der Hochzeit den Gang entlanglaufen zu sehen – dieser Kampf war allerdings aussichtslos...

