Er sang "Albany": Der Schlagerstar Roger Whittaker ist tot

Roger Whittaker hat sich im Laufe seines Lebens einen großen Namen in der Musikbranche gemacht – und das weit über die Grenzen seines Heimatlands hinaus: Der britische Schlagersänger und Kunstpfeifer feierte unter anderem auch in Deutschland mit Hits wie "Albany" und "The Last Farewell" große Erfolge. Jetzt müssen sich seine Fans jedoch für immer von ihm verabschieden: Roger ist im Alter von 87 Jahren verstorben.

Laut Bild gibt die Familie diese traurige Nachricht nun im Rahmen eines Statements bekannt. "Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben", heißt es in der Bekanntgabe. Der Sänger sei im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Südfrankreich verstorben und mittlerweile bereits beerdigt worden.

Neben seiner langjährigen Ehefrau Natalie hinterlässt Roger auch seine fünf Kinder sowie zwölf Enkelkinder. Seine Angehörigen sorgten sich allerdings bereits schon seit längerer Zeit um ihn: Der "Eloisa"-Interpret hatte nämlich vor Kurzem einen Schlaganfall erlitten.

Getty Images Roger Whittaker, 1973

Getty Images Roger Whittaker, britischer Musiker

Getty Images Roger Whittaker mit seiner Frau Natalie im Januar 2008 in Dresden

