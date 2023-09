Nach Krebskampf: Die Influencerin Nicky Newman (35) ist tot

Nicky Newman hat mit ihrem erbitterten Kampf gegen den Krebs zahlreiche Menschen inspiriert. Die britische Influencerin war vor rund fünfeinhalb Jahren an Brustkrebs erkrankt und ließ ihre Follower in den sozialen Medien an ihren Arztterminen, Behandlungen und Co. teilhaben. Bei all diesen Strapazen verlor sie nie ihr Lachen. Jetzt machen jedoch traurige Nachrichten die Runde: Nicky ist mit nur 35 Jahren verstorben.

Auf dem Instagram-Profil der Social-Media-Beauty veröffentlicht Nickys Mann jetzt ein Statement, das sie zu Lebzeiten noch selbst verfasste. "Wenn ihr das hier lest, bedeutet das, dass ich gestorben bin", heißt es in der Mitteilung. Zudem verdeutlicht sie: "Ich habe es allerdings fünfeinhalb Jahre geschafft – nicht schlecht für eine Brustkrebserkrankung im vierten Stadium."

Außerdem äußert sich auch Nickys Mann, der sich im Netz Mr. G nennt, bereits öffentlich zum Tod seiner geliebten Frau. "Wir kannten uns, seit wir 14 Jahre alt waren und in all den Jahren – auch in der Zeit, in der wir nicht zusammen waren – haben wir uns immer untrennbar zueinander hingezogen gefühlt", ruft er sich die gemeinsamen Momente in Erinnerung.

Nicky Newman mit ihrem Mann Mr. G

Nicky Newman, Influencerin

Die Influencerin Nicky Newman mit ihrem Mann

