Diese Stars trauern um die Influencerin Nicky Newman (†35)

Sie zollen ihr Tribut. Vor und fünf Jahren hatte Nicky Newman eine Schockdiagnose bekommen: Sie war an Brustkrebs erkrankt. Ihre Follower hatte sie via Social Media an ihrem Kampf teilhaben lassen und damit zahlreiche Menschen inspiriert. Doch vor wenigen Tagen wurden traurige Neuigkeiten bekannt. Nicky ist mit nur 35 Jahren gestorben. Ihre Freunde und Kollegen bringen ihre Trauer nun im Netz zum Ausdruck.

Unter dem Instagram-Post, in dem die traurige Nachricht ihres Todes bekannt gegeben wurde, kommentieren einige Fans und Prominente. "Nick. Ich liebe dich. Ich bin so dankbar, dass ich dich kennengelernt habe", schreibt beispielsweise Stacey Solomon (33). Strictly Come Dancing-Tänzerin Amy Dowden, die ebenfalls an Brustkrebs erkrankt ist, betont: "Der schönste Sonnenschein, der so viel getan und eine Gemeinschaft und ein Vermächtnis geschaffen hat, das weiterleben wird. Ich hoffe, du weißt, wie sehr du mir geholfen hast und wie sehr du auf das Thema aufmerksam gemacht hast und dies auch weiterhin tun wirst."

Nickys Mann Mr. G teilte am Montag eine Botschaft seiner verstorbenen Frau auf Instagram. "Wenn ihr das hier lest, bedeutet das, dass ich gestorben bin", heißt in dem Text. Dabei machte sie auch deutlich: "Ich habe es allerdings fünfeinhalb Jahre geschafft – nicht schlecht für eine Brustkrebserkrankung im vierten Stadium."

Anzeige

Getty Images Stacey Solomon, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Amy Dowden, Tänzerin

Anzeige

Instagram / nicknacklou Nicky Newman im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de