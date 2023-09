Erste "Love Island"-Orgasmen: Hatten Leon und Laura Sex?

Bei Love Island wird offenbar gefummelt! Seit gut einer Woche läuft die neue Staffel der beliebten Datingshow. In der Sendung treffen flirtwillige Singles aufeinander – in diesem Jahr sind das unter anderem Leon und Laura. Bei dem Blondschopf und der Brünetten knistert es gewaltig. So dürfen die zwei zuletzt auch ein paar intime Momente in der Private-Suite verbringen. Und dort kommen offenbar sowohl Leon als auch Laura auf ihre Kosten!

In der Folge am heutigen Abend kehren die beiden zu den Islandern zurück und sind ganz beseelt. "Mein Herz ist so voll", schwärmt Leon – und Laura fügt noch ganz verdächtig hinzu: "Sagen wir es so, wir beide sind auf unsere Kosten gekommen. Dann hatte ich einen kleinen Orgasmus und dann er! Das war unnormal vertraut!" Doch zum Geschlechtsverkehr kommt es offenbar nicht: "Die Kondome sind noch da, wo sie waren!"

Ob die zwei das wohl noch nachholen wollen? Laura machte in der Show bereits klar, dass ihre Schwester ihr verboten hatte, vor laufenden Kameras Sex zu haben. Leon hingegen schien einem Stelldichein im TV weniger abgeneigt zu sein, ebenso wie einige seiner Kollegen.

