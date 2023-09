Wie steht Fabi bei "Love Island" zu Sex vor der Kamera?

Werden bei Love Island auch in diesem Jahr die Laken zerwühlt? Am Montag startet die beliebte Datingshow in eine neue Runde. Heiße Singles wollen dort ihre große Liebe finden – und zu diesem Prozess gehörte für manche Kandidaten in den vergangenen Jahren auch Sex vor laufenden Kameras. Promiflash hat bei dem diesjährigen Teilnehmer Fabi nachgefragt: Wie steht er zu einem Stelldichein in der Sendung?

"Alles was küssen und kuscheln ist, würde ich mit meiner Partnerin austauschen", erklärte der Potsdamer im Interview mit Promiflash. Mit ein paar Zärtlichkeiten ist dann aber offenbar auch schon Fabis Schmerzgrenze erreicht – denn der 25-Jährige versichert weiter: "Alles in Richtung Sex ist ein No-Go."

Wie sehen das Fabis Mitstreiter? Gegenüber Promiflash schildern die Zwillinge Jenny und Vanessa ihre Sichtweise. "Sex vor der Kamera, das ist zu viel des Guten", macht Vanessa klar, ihre Schwester sieht das genau so. Hannes Mörl hingegen ist da schon offener – er wäre nicht abgeneigt: "Ich bin ein kerniger junger Mann in der Blüte seines Lebens und ich habe auch Bedürfnisse. Da muss man ja ehrlich sein."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI/Magdalena Possert Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

RTL II / Magdalena Possert Fabi, "Love Island"-Kandidat 2023

RTL II / Magdalena Possert Vanessa und Jenny, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

