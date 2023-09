"Ex on the Beach"-Star Philip ist jetzt bei Strip-TV-Show!

Philip (27) zieht sich jetzt im Fernsehen aus! Der Realitystar nahm vor rund zwei Jahren bei Ex on the Beach teil und sammelte bereits erste TV-Erfahrungen. Jetzt heizt der Österreicher den Fans aber in einer neuen Show ein: Bei "Strip Karaoke" tanzt er neben Amateursängern um die Wette: Dabei strippt Philip – und versucht die Jury, in der unter anderem Bruce Darnell (66) sitzt, zu begeistern!

In der neuen Show "Strip Karaoke" auf PULS4 und Joyn versuchen sich verschiedene Kandidaten beim Karaoke – dabei dürfen sie sich aber nicht von den hotten Strippern ablenken lassen. Unter ihnen ist auch Philip! In der ersten Folge legt er sich schon mächtig ins Zeug – und gewinnt die Show kurzerhand! Die Jury mit dem Das Supertalent-Star Bruce konnte der 27-Jährige also überzeugen.

Gegenüber Promiflash verrät Philip, wie die Teilnahme bei "Strip Karaoke" so war. "Richtig cool war es, Bruce hinter den Kulissen kennenzulernen, da er echt ein extrem sympathischer Typ ist. Zusätzlich habe ich viele neue Leute kennengelernt und einmal bei einer etwas anderen Show mitgemacht", schwärmt er.

Getty Images Bruce Darnell bei "Das Supertalent"

PULS4 / Jörg Klickermann Philip bei "Strip Karaoke"

Getty Images Bruce Darnell im Mai 2022 in Cannes, France

