Zieht Eric Sindermann (33) bei Promi Big Brother eine Show ab? Seit etwas mehr als einer Woche bewohnt der Ex on the Beach-Star bereits den TV-Container. Dort sorgte nicht nur seine vermeintliche Vorab-Absprache mit Melanie Müller (33) für Unruhe, sondern auch die Vermutung einiger Promi-Mitbewohner, dass der Designer sich für mehr Sendezeit verstellt. Doch ist an dieser Behauptung was dran? Sein TV-Kollege Philip (25) versicherte im Gespräch mit Promiflash: Eric sei genau so, wie er ihn bei "Ex on the Beach" kennengelernt hat.

"Für mich verstellt sich Eric bei Promi BB nicht. Man hat schon bei 'Ex on the Beach' gesehen, dass er einen eigenen Charakter hat. Eric ist, wie er ist!", machte der Österreicher deutlich. Für ihn sei klar, dass Dr.Sindsen sogar den "humorvollsten Charakter" in der Sendung besitze – und demnach große Chancen habe, weit zu kommen. "Ich finde, dass er sich bis jetzt sehr gut im Container hält! Er zeigt, dass er motiviert und teamfähig ist und alle Herausforderungen super meistert", lobte Philip den Berliner.

Aber traut der 25-Jährige seinem Freund auch zu, das Format zu gewinnen? "Auf jeden Fall denke ich, dass Eric Chancen auf den Sieg hat. Er hat vielleicht keinen so hohen Bekanntheitsgrad wie die anderen Teilnehmer – jedoch glaube ich, dass er trotzdem sehr gut hervorsticht und weit kommen kann", hielt Philip fest.

Anzeige

Instagram / philip_wr "Ex on the Beach"-Kandidat Philip

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Eric Sindermann, bekannt als Dr.Sindsen, bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / philip_wr "Ex on the Beach"-Star Philip

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de