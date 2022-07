Ist diese TV-Beauty etwa "Ex on the Beach"-Philips Freundin?

Ist das Geheimnis um die Identität von Philips (26) Freundin gelüftet? Der Österreicher war im vergangenen Jahr bei Ex on the Beach zu sehen – seine große Liebe fand er aber erst abseits der Show. Im Oktober gab er bekannt, dass er wieder in festen Händen ist. Um wen es sich bei seiner Liebsten handelt, wollte er aber nicht verraten. Doch nun scheint es genaue Hinweise zu geben!

In seiner Instagram-Story teilte Philip Eindrücke von einem Trip nach Tschechien. Dabei ging es für ihn unter anderem auf den Flugplatz, in ein Technikmuseum, in ein schickes Restaurant sowie ins Casino. Besonders auffällig: Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin Sandra postete am selben Tag ähnliche Eindrücke von denselben Orten. Bisher haben sie sich aber weder zusammen gezeigt noch dazu geäußert, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen.

Philip hatte gegenüber Promiflash erwähnt, dass seine Freundin wie er aus Wien kommt. Außerdem sei sie seine absolute Traumfrau. "Eine wunderschöne Frau, die nicht abgehoben ist, keinem was vorspielt und noch dazu was im Köpfchen hat. Dieser Glücksgriff ist mir gelungen!", schwärmte der Reality-TV-Kandidat.

Collage: Instagram / philip_wr / saniibunny Auto, das Philip und Sandra im Technikmuseum gesehen haben

Collage: Instagram / philip_wr / saniibunny "Ex on the Beach"-Philip und "Temptation Island V.I.P."-Sandra im Flugzeug

privat "Ex on the Beach"-Teilnehmer Philip Stöger

