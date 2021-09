Könnte aus Hanna Annika (23) und Philip (25) noch ein Paar werden? In der zweiten Staffel von Ex on the Beach traf die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin auf ihren früheren Verlobten Till Adam (32). Weil sie dadurch direkt in eine Achterbahnfahrt der Gefühle schlitterte, konnte sich die Blondine nicht darauf konzentrieren, andere Männer kennenzulernen. Obwohl Österreicher Philip durchaus Interesse zeigte, blieb sie auf Abstand. Mittlerweile ist das Kapitel 'Till' allerdings abgeschlossen. Gibt es jetzt also eine Dating-Reunion für Hanna und Philip?

In einer Instagram-Fragerunde musste die Norddeutsche feststellen, dass ihre Community ganz heiß darauf ist, zu erfahren, wie es mit dem Wiener weiterging. "Wir haben ab und zu freundschaftlichen Kontakt. Nach der Sendung haben wir uns nicht getroffen", stellte Hanna daraufhin klar. Das Date bei "Ex on the Beach" sei sehr schön gewesen und die zwei verstehen sich angeblich nach wie vor prächtig – für eine Beziehung reicht das aber nicht. "Mehr wurde aus uns nicht", betonte die 24-Jährige.

Ob die Lehramtsstudentin nach dem Drama mit ihrem Ex Till überhaupt wieder bereit für eine neue Liebe ist, wusste sie zuletzt selbst nicht so recht. "Ich müsste alles ganz langsam angehen lassen. Ich fühle mich schnell eingeengt und komme gerade erst aus einer dreijährigen On-off-Beziehung", schilderte sie in ihrer Story.

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

TVNOW Die "Ex on the Beach"-Kandidaten Philip und Hanna bei einem Einzeldate

TVNow Hanna Annika, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

