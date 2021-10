Ex on the Beach-Star Philip (25) schwebt auf Wolke sieben! In der RTL-Singleshow hatte sich der Österreicher vergeblich auf die Suche nach der großen Liebe gemacht. Zwar schien er großes Interesse an Hanna Annika (23) zu haben – deren Ex Till Adam (32) machte jeglichen Annäherungsversuchen aber einen Strich durch die Rechnung. Jetzt hat der TV-Star trotzdem süße Nachrichten für seine Fans. Philip verriet Promiflash: Es gibt eine neue Frau an seiner Seite.

"Ich bin nach zwei Jahren als Single wieder in einer Beziehung. Mir geht es super zurzeit", betonte der 25-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Um wen es sich bei seiner Liebsten handelt, wollte der Österreicher zwar noch nicht verraten – immerhin gab er aber preis, dass sie wie er in Wien zu Hause ist. Die beiden sind seit August dieses Jahres ein Paar und offenbar total glücklich miteinander. "'Ich liebe dich' ist bei uns schon ziemlich früh in der Beziehung gefallen. Es harmoniert einfach alles perfekt zwischen uns", schwärmte er.

Aber warum ist Mrs. Unbekannt überhaupt die Richtige für den Tattoo-Fan? Angeblich bringt sie alles mit, wovon er immer geträumt hat. "Heutzutage ist es ziemlich schwer, eine Frau zu finden, die sowohl innerlich als auch äußerlich perfekt ist. Auf Deutsch gesagt: Eine wunderschöne Frau, die nicht abgehoben ist, keinem was vorspielt und noch dazu was im Köpfchen hat. Dieser Glücksgriff ist mir gelungen!", stellte er klar.

TVNOW Philip in der "Ex on the Beach"-Villa

Instagram / philip_wr "Ex on the Beach"-Star Philip

Instagram / philip_wr "Ex on the Beach"-Teilnehmer Philip

