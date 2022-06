Wie kam das Verhalten von Sascha Nolden und Leyla Lahouar bei den ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmern an? In der aktuellen Folge der Flirtshow kam es zu einem doppelten Eklat: Leyla schlug während eines Streits auf ihren Ex Teezy ein – und Sascha machte Jill Lange (21) und Anna Iffländer eine wüste Ansage samt Gewaltandrohung. Die Konsequenz: Beide mussten direkt abreisen – sie wurden von RTL rausgeschmissen. Aber was halten ihre Vorgänger von dem TV-Drama? Promiflash hat bei Ex-Kandidaten nachgefragt...

Philip Stöger (26) betonte im Gespräch mit Promiflash, dass er den Rauswurf der TV-Streithähne gerechtfertigt findet. "Ich finde das Verhalten von Leyla und Sascha sehr unreif", hielt er fest. Drama im TV sei zwar in Ordnung und zur Unterhaltung auch notwendig – "aber mit dem Verhalten schießen sie über alle Grenzen." Seine Staffelkollegin Luisa ist derselben Meinung. "Ich finde es ehrlich gesagt erschreckend, wie wenig sich erwachsende Menschen mit erhöhtem Alkoholkonsum unter Kontrolle haben", zeigte sie sich schockiert. Emotionen und Anspannung entschuldigen Sascha und Leylas Verhalten ihrer Meinung nach nicht. "Gewalt sollte nie eine Plattform bekommen", lobte sie deshalb die Entscheidung des Senders.

Auch Eric Sindermann (33) aka Dr.Sindsen heißt Gewalt keineswegs gut und betont, dass körperliche Auseinandersetzungen nie eine Lösung seien. Trotzdem hat er auch etwas Mitleid mit den beiden, die seiner Meinung nach im Affekt gehandelt haben. "Ich fand den Rauswurf von beiden überzogen. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient", meinte er deswegen. Mit Leyla habe Eric sich nach der Show in Verbindung gesetzt und weiß deshalb: "Sie weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat. Ihr tut es von ganzem Herzen leid." Sie sei noch sehr jung und müsse lernen, mit Extremsituationen klarzukommen und ihre Aggressionen im Griff zu haben. Auch Sascha habe sich zu sehr von Emotionen leiten lassen. "Mein Rat an ihn: Vergiss Jill und suche dir eine andere Frau", meinte der Rapper.

Leyla Lahouar, Reality-TV-Kandidatin

Sascha Nolden, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

Eric Sindermann bei seiner Release-Party

