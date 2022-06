Flop? So kommt "Ex on the Beach" bei früheren Kandidaten an

Ist die neue Ex on the Beach-Staffel ein voller Erfolg? In der dritten Season des RTL-Formats treten Anna Iffländer, Marc Zimmermann, Cedric Beidinger, Jill Lange (21) und Co. in die Fußstapfen von Walentina Doronina, Till Adam (33), Hanna Annika (24) und vielen anderen Reality-TV-Sternchen, die sich am Strand der Herausforderung gestellt haben, auf ihre Verflossenen zu treffen. Aber sind die neuen Folgen auch unterhaltsam genug oder kommt vorm Fernsehgerät Langweile auf? Ehemalige Kandidaten haben Promiflash ihre Einschätzung gegeben...

Eric Sindermann (33), Philip Stöger (26) und ihre Staffelkollegin Luisa sind sich einig: Die Teilnehmer geben alles, um die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen. "Die neue Staffel sorgt für einiges an Unterhaltung – neben offensichtlich gescheiterten Masterplänen, Liebeleien und einer Menge Drama kommt hier wieder eine perfekte Mischung zusammen", lautete Luisas Urteil. Philip findet die diesjährige Villa um einiges schöner als zu seiner Zeit. "Drama gehört zum täglichen Alltag, und das wird auch so bleiben", war er sich im Promiflash-Interview zudem sicher.

Auch Dr.Sindsen kommt vorm TV ganz auf seine Kosten. Denn seiner Meinung nach stellen sich einige Kandidaten ziemlich unbeholfen und doof an. "Aber genau deswegen ist diese Staffel so lustig", witzelte er und betonte, dass auch er kein "Einstein" sei. Einen Kritikpunkt hat der Designer aber dennoch: "Für meinen Geschmack wird in der jetzigen Staffel zu wenig gebumst."

