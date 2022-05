Ex on the Beach ist zurück – aber mit einem leicht veränderten Konzept. In der aktuellen Staffel der TV-Flirtshow dürfte die Überraschung bei den Kandidaten, auf einen Ex-Partner zu treffen, nicht allzu groß gewesen sein: Im Vergleich zu früheren Staffeln wussten Jill Lange (21), Luigi Birofio und Co. bereits vorab, dass sie sich auf das "Ex on the Beach"-Abenteuer einlassen. Zuvor hatte man den Teilnehmern eine neue Show versprochen und sie erst vor Ort mit dem Konzept vertraut gemacht. Aber wie kommt das bei den ehemaligen Kandidaten an – macht das Format so überhaupt Sinn?

Ex-Teilnehmer Philip ist skeptisch. Bei der Releaseparty von Eric Sindermann (33) in Berlin betonte der Österreicher gegenüber Promiflash: "Ich glaube, dass der Überraschungseffekt nicht gegeben ist. Eigentlich kommt man hin und denkt, es ist eine neue Show und dann merkt man: Scheiße, das ist 'Ex on the Beach'. Jetzt weiß man es vorher, das finde ich nicht so cool." Auch Till Adam (33) hat seine Zweifel, ob das Ganze so funktionieren kann. Zwar stellte er klar, dass auch er beim Casting damals schon mit "Ex on the Beach" gerechnet habe – ganz sicher scheint er aber nicht gewesen zu sein. "Ich finde, 'Ex on the Beach' passt nicht mehr – klar, kommen Ex-Partner mit dazu, aber bei uns war es in Anführungsstrichen noch eine Überraschung", hielt er fest.

Seine Verflossene Hanna Annika (24) hat vielmehr Respekt davor, dass sich die aktuellen Teilnehmer trotz der Gefahr auf unliebsame Ex-Partner zu treffen, vor die Kamera gewagt haben. "Ich glaube, wenn ich vorher gewusst hätte, dass es 'Ex on the Beach' ist, hätte ich nicht an dem Format teilgenommen", meinte die Studentin. Allerdings findet sie, dass das auch eine gewisse Stärke zeige.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Die "Ex on the Beach"-Singles 2022

Anzeige

TVNOW Die "Ex on the Beach"-Kandidaten Philip und Hanna bei einem Einzeldate

Anzeige

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de