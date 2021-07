Besteht bei Hanna Annika und Philip nach Ex on the Beach noch Flirt-Potenzial? In der Villa kamen die zwei leider nicht mehr dazu, sich besser kennenzulernen. Der Grund: Die Lehramtsstudentin hat sich nach langem Hin und Her dazu entschlossen, die Show mit ihrem Ex Till Adam zu verlassen. Dass es bei den beiden kein Happy End gab, ist bereits bekannt. Aber hätte Philip noch Interesse? Promiflash hat nachgehakt.

Der Österreicher verriet, dass er auf jeden Fall noch Kontakt mit Hanna habe. "Wir haben natürlich öfters über das Geschehene geschrieben und geredet. Die Entscheidung mit Till die Villa zu verlassen, hat sie im Endeffekt bereut", berichtete Philip gegenüber Promiflash. Wie es nun weitergeht, sei noch offen. Eines steht aber schon fest: "Ein Treffen ist auf jeden Fall sehr bald geplant!"

Ist Philip nach den Dreharbeiten denn überhaupt noch zu haben oder ist er längst wieder in festen Händen? "Zu meinem Beziehungsstatus möchte ich derzeit nichts preisgeben", gab er sich geheimnisvoll. Er wolle seine Fans aber definitiv auf dem Laufenden halten. Was meint ihr: Kann aus Hanna und Philip noch ein Paar werden? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Philip in der "Ex on the Beach"-Villa

Philip und Hanna bei "Ex on the Beach"

Die "Ex on the Beach"-Kandidaten Philip und Hanna bei einem Einzeldate

