Vorwürfe: Russell Brands Ex bezeichnet ihn als "sexsüchtig"

Die Negativschlagzeilen um Russell Brand (48) reißen nicht ab. Der Komiker hat derzeit mit schweren Vorwürfen zu kämpfen: Mehrere Frauen behaupten, dass der Moderator sie zwischen 2003 und 2013 emotional missbraucht und vergewaltigt haben soll. Bislang weist der Brite alle Schuld von sich – jedoch kommen immer mehr Details seiner Vergangenheit ans Licht. So wie jetzt auch: Eine seiner Ex-Freundinnen packt über Russell aus!

Wie The Sun berichtet, meldet sich nun auch seine Verflossene Georgina Baillie zu Wort. "Wenn man sich sein Verhalten anschaut, sieht man, dass es ihm sehr, sehr schlecht ging mit der Sexsucht", erklärt das 38-jährige Model und fügt hinzu: "Aber anstatt ihm zu helfen, wurde er von den Leuten ermutigt, die mit seiner Unverschämtheit Geld verdienten." Zudem behauptet die Schauspielerin, dass BBC und Channel 4 "mitschuldig" an seinem Verhalten gewesen seien, weil sie Russell nicht in die Reha geschickt hätten.

Erst vor wenigen Tagen hatte der 48-Jährige inmitten der Vorwürfe ein Statement auf seinem Instagram-Kanal geteilt. "Es war offensichtlich eine außergewöhnliche und beunruhigende Woche und ich danke euch vielmals für eure Unterstützung", bedankte er sich zunächst. Daraufhin erklärte er, dass seine Shows wohl aufgrund der Zusammenarbeit großer Unternehmen von einigen Online-Plattformen gelöscht wurden.

Anzeige

Getty Images Russell Brand im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Russell Brand, Comedian

Anzeige

Getty Images Russell Brand im Februar 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de