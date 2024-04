Schlechte Einschaltquoten? So kommt "The Voice Kids" 2024 an

Seit Beginn des Jahres läuft jeden Freitagabend um 20:15 wieder The Voice Kids auf SAT. 1 und Joyn. Auch in der zwölften Staffel suchen Lena Meyer-Landrut (32), Álvaro Soler (33), Wincent Weiss (31) und die Jungs von Fanta Vier wieder Deutschlands jüngstes Gesangstalent. Doch wie kommen die neuen Episoden bei den Zuschauern an? Wie Quotenmeter berichtet, verzeichnet die Staffel in diesem Jahr Negativrekorde. Obwohl die ersten Folgen von den Zuschauern noch fleißig geguckt worden waren, sanken die Einschaltquoten in den vergangenen Monaten immer mehr in den Keller. Laut dem Magazin schnitt die Episode am vergangenen Freitag mit 1,23 Millionen Zuschauern bisher am schlechtesten ab. Werden die finalen drei Ausgaben im Mai die Staffel noch retten können?

Könnten die schlechten Quoten an der großen Konkurrenz liegen? Zu derselben Sendezeit läuft auf RTL nämlich die beliebte Tanzshow Let's Dance. Und das Format versetzt ganz Deutschland offenbar ins Tanzfieber. Die diesjährige Staffel mit Tänzern wie Gabriel Kelly (22) und Lulu Lewe kommt wohl besonders gut an. Wie das Magazin DWDL berichtet, lag die Reichweite der vergangenen Folge sogar bei stolzen 3,58 Millionen Zuschauern. Solche starken Zahlen erzielte die Tanzsendung zuletzt vor ganzen fünf Jahren.

In diesem Jahr läuft es mit den Einschaltquoten bei "The Voice Kids" eher weniger gut. Im vergangenen Jahr erhielt die Gesangsshow hingegen besonders viel Aufmerksamkeit. Den Grund dafür lieferte die Kandidatin Emma. Sie performte Eminems (51) Song "Mockingbird" und ging damit auf TikTok durch die Decke. Der Clip der jungen Rapperin hat heute sogar über neun Millionen Likes. Für ein besonderes Highlight sorgte jedoch niemand Geringeres als Eminem selbst. Denn der Rapstar kommentierte den Beitrag mit einem Emoji.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Lulu Lewe bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem bei den Oscars 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der diesjährigen "The Voice Kids"-Staffel? Ich liebe die Staffel! Ich verstehe die schlechten Einschaltquoten überhaupt nicht. Die Staffel hat mich bisher nicht wirklich abgeholt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de