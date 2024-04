Khloé Kardashian soll keine Lust auf Dating und Liebe haben

Khloé Kardashian (39) hat wohl derzeit kein Interesse an einer romantischen Beziehung! Das meint zumindest ein Insider zu wissen. Gegenüber Us Weekly berichtet die Quelle: "Khloé datet derzeit niemanden. Sie konzentriert sich darauf, Mutter zu sein und ist damit im Moment sehr glücklich." Stattdessen soll der The Kardashians-Star die nötige Liebe und Unterstützung aus ihrem engen Freundes- und Familienkreis bekommen. "An Liebe denkt sie im Moment nicht", betont der Insider gegenüber dem Online-Magazin.

Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (33) hat Khloé insgesamt zwei Kinder: Tochter True (6) und den kleinen Tatum (1). Und obwohl das einstige Paar nach einer jahrelangen On-off-Beziehung bereits seit 2021 endgültig getrennt ist, soll sich die 39-Jährige wohl noch weitere gemeinsame Kinder mit ihrem Ex vorstellen können. "Sie erwägt ernsthaft, ein drittes Baby mit Tristan per Leihmutterschaft zu bekommen", verriet eine Quelle gegenüber The Sun. Und damit sei die Familienplanung laut des Insiders noch nicht abgeschlossen: "Khloé wollte schon immer eine große Familie wie ihre Schwestern und sagte immer, sie wolle vier Kinder."

Während die 39-Jährige ihr Töchterchen True noch eigenständig neun Monate lang in ihrem Bauch getragen hatte, begrüßte sie ihren Sohn Tatum bereits via Leihmutter auf der Welt. Ob Khloé tatsächlich bereits ein drittes Kind per Leihmutterschaft plant, ist fraglich, denn nach der Geburt von Tatum sprach die Beauty offen über die Schattenseiten des Konzeptes. "Es war das reinste Kopfzerbrechen. [...] Ich fühlte mich wirklich schuldig, dass diese Frau gerade mein Baby bekommen hatte. Ich nehme das Baby und gehe in ein anderes Zimmer, man nimmt es quasi einfach weg", erinnerte sich Khloé damals in einer Folge von "The Kardashians" an die Geburt ihres Sohnes.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Tochter True und Sohn Tatum

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Baby

Was denkt ihr über Khloés angeblichen Fokus auf die Mutterschaft? Toll, sie sollte sich auf ihre Kinder konzentrieren! Hmm, ich weiß nicht. Ich finde es schade, dass sie sich vermeintlich so vor der Liebe verschließt. Ergebnis anzeigen



