Endlich! Eminem kündigt sein neues Album für Sommer 2024 an

Nach der Ankündigung von Dr. Dre (59) macht er es nun selbst offiziell! Marshall Mathers aka Eminem (51) bringt diesen Sommer sein sehnlichst erwartetes zwölftes Album raus. "The Death Of Slim Shady (Coup De Grace)" kündigt der Rapper jetzt in einem neuen Beitrag auf Instagram an. Dazu teilt er einen Clip, in dem ein Kriminalreporter über den Tod von Eminems Alter Ego Slim Shady berichtet. "Durch seine komplexen und oft kritisierten Zungenbrecherreime hatte der als Slim Shady bekannte Anti-Held keinen Mangel an Feinden. Dieselben unverschämten Texte und kontroversen Eskapaden könnten letztendlich zu seinem Untergang geführt haben. Begleiten Sie mich, wenn wir die Ereignisse nachstellen, die zum Mord an Slim Shady führten", erklärt der Reporter darin.

Eminems Alter Ego trat erstmals mit seiner "Slim Shady EP" 1997 in Erscheinung. Nun stellt sich die Frage: Was haben der Trailer und der Titel der neuen Platte zu bedeuten? Schickt der 51-Jährige nur Slim Shady in den Ruhestand oder könnte es sogar eine viel größere Bedeutung haben? "Warum habe ich das Gefühl, dass er mit dem Namen keinen Scherz macht? Das könnte das letzte Album von Mr. Marshall Mathers sein!", schreibt ein User unter Eminems Beitrag. Die Freude über neue Musik ist bei seinen Fans aber trotzdem groß. "Wir können es kaum erwarten! So gespannt auf dein Album!" und "Träume ich oder passiert es wirklich?", heißt es beispielsweise in den Kommentaren.

Die Ankündigung des neuen Albums kommt vier Jahre nach Eminems Überraschungsalbum "Music To Be Murdered By" – kein Wunder also, dass "The Death Of Slim Shady (Coup De Grace)" eine Welle der Begeisterung auslöst. Gibt der "Stan"-Interpret in seinem Trailer eventuell auch einen Hinweis darauf, wen die Fans als Feature erwarten können? Der Rapper und langjährige Freund von Eminem, 50 Cent (48), hat nämlich einen kleinen Gastauftritt in dem Clip. Es wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsame Musik herausbringen. Wer aber mit Sicherheit auf dem Album vertreten ist, ist Dr. Dre. Das gab der Musikproduzent in der "Jimmy Kimmel Show" bekannt. "Ich habe auch Songs auf dem Album und die sind der Hammer", verriet er.

Getty Images Eminem, Rapper

Instagram / eminem Dr. Dre und Eminem, Rap-Kollegen

