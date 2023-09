"8 Mile"-Star Nashawn Breedlove stirbt mit nur 46 Jahren

Die Fans von "8 Mile" trauern um einen ihrer Stars. 2002 war der US-Film eingeschlagen wie eine Bombe. Der Streifen stellt das turbulente Leben des jungen Hip-Hop-Künstlers Jimmy Smith Jr. dar, gespielt von Eminem (50). Nach einem Mega-Erfolg in den Kinos wurde die Produktion sogar mit einem Oscar für den besten Filmsong ausgezeichnet. Auch Nashawn Breedlove war in dem Film an der Seite des Rappers zu sehen gewesen – jetzt ist er gestorben.

Das bestätigt ein Familienmitglied des Musikers gegenüber TMZ. Demnach sei Nashawn am Sonntag in seinem Haus in New Jersey gestorben – die genaue Todesursache sei bisher auch seinen Angehörigen nicht bekannt. Nashwan wurde nur 46 Jahre alt.

Nach dem Tod des Musikers meldeten sich bereits einige Größen der Branche zu Wort. Musiker Mickey Factz veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil eine Filmszene aus "8 Mile", in der Nashwan Eminem an die Wand rappt. "Ruhe in Frieden als einer der wenigen, die Eminem geschlagen haben... Der von seinen Freunden liebevoll OX genannt wurde. Wir werden dich für deine Hartnäckigkeit und Aggressivität vermissen!", schrieb er dazu.

United Archives GmbH/ Action Press Eminem in "8 Mile"

Getty Images Eminem, MTV VMAs 2022

Getty Images Mickey Factz, Hip-Hop-Star

