Daran starb "8 Mile"-Darsteller Nashawn Breedlove (†46)!

Nun steht es endlich fest. Nashawn Breedlove hatte 2002 an der Seite von Eminem (51) in dem Film "8 Mile" gespielt. Der Streifen hatte sich großer Beliebtheit erfreut und war sogar mit einem Oscar für den besten Filmsong ausgezeichnet worden. Im September mussten Fans des Dramas aber traurige Nachrichten verkraften: Nashawn starb in seinem Haus in New Jersey. Nun ist auch bekannt, was Nashawn das Leben gekostet hat!

Wie RadarOnline nun berichtet, wurde der Schauspieler tot in seiner Wohnung aufgefunden – umgeben von Kokain, Alkohol sowie weiteren Drogenutensilien. Dem Autopsiebericht, der dem Medium vorliegt, kann man entnehmen, dass Nashawn an einer "akuten Intoxikation durch die kombinierte Wirkung von Fentanyl, Acetylfentanyl, Kokain und Ethanol" gestorben ist.

Zahlreiche Prominente bekundeten kurz nach Bekanntwerden von Nashawns Tod ihre Anteilnahme. Mickey Factz veröffentlichte auf Instagram eine Filmszene aus "8 Mile", in welcher der Musiker seinen Co-Star Eminem an die Wand rappt. Der 41-Jährige widmete ihm dazu noch emotionale Worte: "Ruhe in Frieden als einer der wenigen, die Eminem geschlagen haben. [...] Wir werden dich für deine Hartnäckigkeit und Aggressivität vermissen!"

United Archives GmbH/ Action Press Eminem in "8 Mile"

Michel Tsuni/face to face/ Action Press Nashawn Breedlove und Eminem in "8 Mile"

Getty Images Eminem, MTV VMAs 2022

