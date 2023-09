Krayzie Bone war einen Tag vor der Not-OP noch im Studio!

Bei Krayzie Bone (50) ging scheinbar alles ganz schnell. Der Rapper versetzt aktuell seine Familie und Freunde, aber auch seine Fans in große Sorge: Nachdem er Blut gespuckt hatte, ließ er sich ins Krankenhaus einweisen und musste sofort operiert werden. Eine Lungearterie des Grammy-Gewinners ist undicht, inzwischen muss er künstlich beatmet werden und kämpft um sein Leben. Dabei war Krayzie kurz vor seiner Selbsteinweisung noch munter im Studio gewesen...

Wie TMZ berichtet, hatte er mit seinem Rapkollegen DJ Paul (46) an einem lang ersehnten gemeinsamen Album gearbeitet – nur einen Tag bevor er sich ins Krankenhaus begab! Paul betont, dass die beiden in raschem Tempo viele Song produziert hätten und es Krayzie dabei augenscheinlich gut gegangen sei. Die Musiker seien unglaublich produktiv gewesen – deshalb sei die Nachricht von den gesundheitlichen Problemen seines Partners direkt am nächsten Tag ein umso größerer Schock gewesen.

Paul ist sich aber sicher, dass der 50-Jährige kämpfen wird: Er geht davon aus, dass Krayzie sich wieder vollständig erholt. In der Zwischenzeit will er an dem Album weiterarbeiten – die erste Kollaboration zwischen den ehemals verfeindeten Hip-Hoppern sei aber bereits fertig.

