"Ums Leben gekämpft": Krayzie Bone meldet sich nach Not-OP

Er meldet sich endlich bei seinen Fans! Krayzie Bone (50) war insbesondere in den 1990er- und 2000er-Jahren mit seiner Musik erfolgreich gewesen. Zuletzt war es ruhiger um den Rapper geworden. Doch gerade erst machten schockierende Neuigkeiten die Runde: Der Musiker ließ sich in ein Krankenhaus einweisen, nachdem er Blut gehustet hatte. Dort schwebte er in Lebensgefahr. Nun wendet sich Krayzie persönlich an seine Follower!

Auf Instagram postet der Sänger jetzt ein Foto, das ihn im Krankenbett an medizinische Geräte angeschlossen zeigt. Dazu schreibt er: "Ich habe gerade um mein Leben gekämpft. Buchstäblich neun Tage am Stück." Er habe den Kampf nur gewonnen, weil er wisse, dass Jehova an seiner Seite gewesen sei. "Nimm das Leben niemals als selbstverständlich an, genieße es, solange du es hast", rät Krayzie seinen Fans. Anschließend bedankt er sich für die Anteilnahme.

Noch einen Tag vor dem Vorfall soll es dem Rapper allerdings gut gegangen sein – zusammen mit seinem Rapperkollegen DJ Paul (46) habe er sogar noch an einem gemeinsamen Album gearbeitet. Dabei hätten die beiden laut Paul im raschen Tempo viele Songs produziert. Umso größer sei der Schock am nächsten Tag gewesen, als Paul von dem Krankenhausaufenthalt seines Kollegen erfahren habe.

Anzeige

Getty Images Krayzie Bone, Rapper

Anzeige

Instagram / krayzie_bone Krayzie Bone, Rapper

Anzeige

Getty Images Krayzie Bone im März 2019 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de