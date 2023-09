Blut gehustet: Krayzie Bone kämpft in Klinik um sein Leben

Große Sorge um Krayzie Bone. Der Rapper feierte vor allem in den 1990er- und 2000er-Jahren große Erfolge. 1997 und 2007 wurde er für sein musikalisches Engagement sogar mit einem Grammy ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren ist es jedoch etwas ruhiger um den gebürtigen Clevelander geworden. Momentan hat er stark mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Es soll sogar ziemlich schlecht um Krayzie Bone stehen.

Wie mehrere Insider AllIHipHop berichten, soll der Musiker an Sarkodiose leiden. Dabei handelt es sich um eine Krankheit, bei der das Immunsystem überreagiert und sich Zellgruppen in einem oder mehreren Organen des Körpers zu entzündetem Gewebe zusammenknoten. Am Freitag habe er sich deswegen selbst in ein Krankenhaus eingewiesen, nachdem er eine Menge Blut gespuckt hatte. Bei einer CT-Untersuchung sei herausgekommen, dass eine Arterie in seiner Lunge undicht ist – der 50-Jährige habe umgehend operiert werden müssen.

Dem anonymen Informanten zufolge habe der "Breakdown"-Interpret vor ein paar Monaten mit dem Rauchen aufgehört. Inzwischen soll er an ein Beatmungsgerät angeschlossen sein. Seine Freunde rufen deshalb zu Gebeten auf. "Betet für Kray", schrieb zum Beispiel sein Kollege Bizzy Bone in seiner Instagram-Story.

Getty Images Krayzie Bone, Rapper

Getty Images Krayzie Bone im März 2019 in New York City

Getty Images Krayzie Bone, Musiker

