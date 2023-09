Lebenskampf in Klinik: LeBron James betet für Krayzie Bone!

Krayzie Bone (50) kämpft um sein Leben! Der Rapper, der besonders in den 1990er- und 2000er-Jahren bekannt und erfolgreich geworden war, befindet sich derzeit in keinem guten Zustand: Am Freitag wies sich der Grammy Awards-Preisträger selbst in ein Krankenhaus ein, nachdem er im Zuge einer Erkrankung Blut gespuckt hatte. Es steht nicht gut um den Musiker. In dieser schweren Zeit sendet ihm sein Kumpel LeBron James (38) seine Gebete.

Auf der Kurznachrichtenplattform X, früher Twitter, teilte der Basketballprofi einige kurze Worte für seinen Bro. Zu einem Foto von Krayzie schrieb LeBron: "Meine Gebete für den Mann Krayzie!" Mehr als 9.000 seiner Follower waren von diesem lieben Posting begeistert und hinterließen dort ein Like für den Sportler.

Von Krayzie selbst gibt es bisher kaum Updates. Der "Ridin"-Interpret leidet Berichten zufolge jedoch an Sarkodiose – einer Krankheit, bei der das Immunsystem überreagiert und sich Zellgruppen in einem oder mehreren Organen des Körpers zu entzündetem Gewebe zusammenknoten. Bei einem Scan im Krankenhaus soll zudem eine undichte Arterie in seiner Lunge entdeckt worden sein.

Anzeige

Instagram / krayzie_bone Krayzie Bone, Rapper

Anzeige

Getty Images LeBron James im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Krayzie Bone im März 2019 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de