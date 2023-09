Kuss mit Bill Kaulitz: Marc Eggers wird homophob beschimpft

Dieser Kuss hat fiese Konsequenzen! Wie viele andere Promis treibt sich auch Marc Eggers (36) derzeit auf dem Münchener Oktoberfest herum. Dort sorgte der YouTuber zuletzt für Schlagzeilen: Denn Fotografen erwischten den Webstar bei einer wilden Knutscherei. Sein Kusspartner war kein Unbekannter, sondern Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (34). Dass Marc auf der Wiesn einen Mann geküsst hat, passt aber nicht jedem – er wird homophob angefeindet!

In seiner Instagram-Story teilt der ehemalige "Berlin Models"-Darsteller einige der Nachrichten, die er seit den Paparazziaufnahmen erhält. "Du hässliche Schwuchtel" und "Widerlich, was du da mit Kaulitz gemacht hast", heißt es dort – ein User bezeichnet ihn sogar als "krankes Schwein". Marc lässt die boshaften Nachrichten kommentarlos stehen.

Seine treuen Fans stehen hinter Marc. In den Kommentaren auf seiner Seite zeigen sie ihm Support gegen all die Hater. "Was sich die Leute hier anstellen! Oh mein Gott, es haben sich zwei Männer geküsst… na und?", schreibt ein Follower, andere kommentieren mit dem Hashtag "Gegen Hass im Netz".

Marc Eggers, Influencer

Bill Kaulitz und Tom Kaulitz auf Tour

Marc Eggers im Oktober 2019 in Köln

