Sidekick von Klaas Heufer-Umlauf: Das ist Jakob Lundt!

Den wahren Fans von Joko und Klaas ist dieser Name keinesfalls unbekannt. Das beliebte Moderatoren-Duo ist seit mehr als zehn Jahren aus der deutschen Fernsehlandschaft schlichtweg nicht mehr wegzudenken. Hinter Joko Winterscheidt (44) und seiner Entertainer-Hälfte Klaas Heufer-Umlauf (40) steht ein großes Team, das an dem Erfolg der beiden maßgeblich beteiligt ist. Einer von ihnen ist Jakob Lundt (37), der in den vergangenen Jahren immer mehr ins Rampenlicht geriet. Daher stellt euch Promiflash kurz Jakob vor.

Als gebürtiger Berliner zog es ihn nach seinem abgebrochenen Jurastudium zum Radiosender Fritz. Dort wurde Jakob erstmals als Moderator tätig. Ab 2011 arbeitete er dann als Autor und Producer für die Formate "Circus HalliGalli" und "Das Duell um die Welt", was sein Durchbruch wurde. Denn in den vergangenen Jahren wurde die Arbeit des 37-Jährigen stetig gewürdigt: Jakob ist nämlich derjenige, dessen Wortgewandtheit und Kreativität eine bedeutende Rolle in den Shows von Joko und Klaas spielt.

Dementsprechend wurde Jakob vor wenigen Tagen für seine Arbeit mit einem Preis gewürdigt. Beim Deutschen Fernsehpreis erhielt er eine Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" für Wer stiehlt mir die Show?. 2018 bekam er die renommierteste Medienauszeichnung des Landes, den heiß begehrten Grimme-Preis.

Instagram / damitdasklaasturbo Klaas Heufer-Umlauf und Jakob Lundt, Mai 2023

Instagram / damitdasklaasturbo Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt, Juni 2023

ActionPress / Panama Pictures Thomas Schmitt und Jakob Lundt beim Grimme-Preis, 2022

