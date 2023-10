Weinmesse 2.0? Fans feiern Vollsuff bei "Duell um die Welt"

Jakob Lundt (37) durfte endlich seine Sommelier-Kenntnisse unter Beweis stellen! Bei Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt treten deutsche Stars im Ausland für Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) an. In der heutigen Ausgabe hätte für den "Late Night Berlin"-Moderator Bruce Darnell (66) an den Start gehen sollen. Doch krankheitsbedingt musste das Model absagen, woraufhin Jakob und seine Kollegen für ihren Chef nach Frankreich reisen mussten. Diese Aktion entpuppte sich als Wahnsinnsidee!

Joko schickte Jakob und andere Teammitglieder zum Weinmarathon nach Frankreich. Sollten sie die Challenge schaffen, lässt der 44-Jährige sogar zwei Länderpunkte springen. Die Truppe hatte folgende Aufgabe zu meistern: Sie mussten während eines Halbmarathons zwölf verschiedene Wein-Tasting-Stationen abklappern. Schnell wurde klar: Es hatte nicht im Entferntesten etwas von einer üblichen Weinverkostung.

Nichtsdestotrotz feierten die Fans die Aufgabe und die Umsetzung der Florida-TV-Mitarbeiter. "So viel Hochkultur beim [Duell um die Welt], der Grimme-Preis ist quasi schon in der Tasche", jubelte ein User auf der Plattform X. Auch ein anderer kommentierte völlig amüsiert: "Endlich wieder was mit Saufen!"

