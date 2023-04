Stärkster Staffelauftakt für "Joko & Klaas gegen ProSieben"!

Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) erreichen Bestwerte! Am Dienstag kehrte das Duo mit einer neuen Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben auf die Bildschirme zurück. Wieder einmal traten die beiden Showmaster gegen verschiedene Promis an. Doch diesmal ging die Sendung zugunsten des Senders aus. Nichtsdestotrotz gibt es was zu feiern, denn Joko und Klaas verzeichnen phänomenale Quoten!

Laut dem ProSieben-Presseportal hatte die Show bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 18,4 Prozent – das war der stärkste Staffelstart in der Geschichte der TV-Sendung. Als Strafe für ihre Niederlage müssen Joko und Klaas am 6. Mai die Krönung von König Charles bei der ProSieben-Live-Übertragung eine Stunde lang kommentieren.

Die Fans jedenfalls freuen sich auf die neuen Royal-Kommentatoren. So tummeln sich auf dem Instagram-Profil des Senders begeisterte Reaktionen. "Es ist so egal, ob ihr verloren habt oder nicht. Ich freue mich auf den 6. Mai. Das wird ein Highlight für mich euch beide bei der Krönung zu hören, das schaue ich mir definitiv an", schrieb ein User.

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas-Heufer Umlauf im April 2018

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei Wettden, dass...?

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei der 1Live Krone, 2014

