Iris versus Yvonne: Wen wollt ihr lieber im Playboy sehen?

Was meint ihr? Iris Klein (56) überraschte ihre Fans zuletzt mit diesem Wunsch: Sie möchte in den Playboy! Doch nach einigen negativen Fankommentaren meldete sich der Chefredakteur Florian Boitin und ließ ihren Traum platzen. Die TV-Bekanntheit wird sich für das Magazin nicht nackt machen können. Die Schauspielerin Yvonne Woelke (41) lacht über Iris' Idee – will dennoch selbst blankziehen. Aber wen würdet ihr lieber auf dem Cover sehen?

Gegenüber Bild macht die 41-Jährige klar: Sie will in den Playboy – und das anscheinend schon länger als die Brünette. Yvonne meint, die 56-Jährige habe sich von ihr inspirieren lassen. Iris' Vorhaben hält die "Pastewka"-Darstellerin für keine gute Idee. "Nach ihrer Modenschau in New York hat sie sich wohl gedacht, dass sie das schaffen könnte. Aber da musste sie sich ja nicht nackt zeigen, da konnte sie was kaschieren", ätzt sie gegen Peter Kleins (56) Ex.

Yvonne habe nichts gegen ältere Frauen im Playboy und feiert beispielsweise Désirée Nicks (67) Bilder. Aber offenbar will sie am liebsten sich selbst dort sehen! "Ich bin bereit, werde Fotos an den Playboy als Bewerbung senden", führt sie aus. Iris meldete sich bisher nicht zu dem ganzen Drama. Aber wen wünscht ihr euch denn eher nackig im Heft? Stimmt unten ab!

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im September 2023

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Moderatorin

Wollt ihr lieber Iris oder Yvonne im Playboy sehen? Definitiv Iris! Eher Yvonne! Abstimmen Ergebnis anzeigen



