Würde Yvonne Woelke für den Playboy Hüllen fallen lassen?

Yvonne Woelke (45) hat in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram ein brisantes Thema angesprochen: Ihre Bereitschaft, sich für den Playboy auszuziehen. Die Reality-TV-Darstellerin verriet, dass sie sich die Zusammenarbeit durchaus vorstellen könnte. "Wenn es von beiden Seiten passt, sehr gerne", erklärte die Blondine selbstbewusst. In derselben Fragerunde sprach sie zudem über die gesundheitliche Situation ihres Partners Peter Klein (58), der kürzlich operiert wurde.

Der gelernte Maler und Lackierer zog sich bei einem Unfall am Set eine schwere Verletzung am Bein zu, die operiert werden musste. Yvonne, die sich nach dem Vorfall auch um ihren Partner kümmerte, gab auf Nachfrage zu, dass die aktuelle Zeit für sie sehr belastend sei. "Gerade ist die Zeit sehr schwer. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen kommt gerade rein", schrieb sie ehrlich und emotional auf die Frage eines Followers, wie es den beiden gerade gehe. Was genau sie damit meint, ließ Yvonne allerdings offen.

Peter meldete sich am Donnerstag nach seiner Operation bei seinen Fans und ließ diese wissen, dass er den Eingriff gut überstanden hat. "Ich bin wieder da. Ich wollte euch kurz mitteilen, dass alles okay ist. Die OP ist rum. Alles ist gut verlaufen. Mir ist noch ein bisschen komisch von der Narkose, aber ansonsten geht es schon wieder. Habe schon eine Kleinigkeit gegessen. Es geht vorwärts. Ihr wisst ja: Immer positiv denken", gab sich der Schlagersänger optimistisch im Netz.

Joyn / Tan Nian Xing Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen"

©Joyn/Nadine Rupp Peter Klein und Yvonne Woelke, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2, 2024

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025