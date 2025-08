Nach TV-Aus: Thomas Gottschalk verzaubert Fans mit Kochclips

Thomas Gottschalk (75) hat sich mit seinen neuen Aktivitäten auf Instagram eine völlig andere Bühne gesucht. Der einstige Wetten, dass..?-Moderator teilt dort seit Kurzem nicht nur Wander-Videos, sondern auch Clips aus seiner Küche. Besonders seine "Gottschalks-Gourmet-Geheimnisse" erheitern seine 143.000 Follower. In einem seiner neuesten Videos zeigt er, wie er Kartoffeln in der Heißluftfritteuse zubereitet und dazu Tzatziki anrichtet. "Statt die Kalorien wegzuwandern, bleibt einem bei diesem Wetter nur die Alternative, sich diese anzufuttern", kommentiert er fröhlich.

Seine Kochkünste mögen simpel sein, doch die lockere und humorvolle Art, mit der Thomas sein Küchenabenteuer präsentiert, kommt bei seinen Fans gut an. "Das erste Koch-Reel, was ich bis zum Ende geschaut habe! Sehr gut gemacht", lobt ein Nutzer. Ein anderer schreibt begeistert: "Mir egal, was du da gerade kochst. Höre dir aber wahnsinnig gerne zu." Mit seinem neuen Format gesellt sich Thomas zu anderen prominenten Hobbyköchen, wie Cathy Hummels (37), die unter dem Hashtag #cathykocht Rezepte teilt, oder Markus Söder (58), der seine Mahlzeiten mit dem Schlagwort #söderisst postet.

Vor ein paar Monaten kündigte Thomas während der Live-Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert" an, sich aus der Samstagabendunterhaltung zurückzuziehen. "Ich werde am nächsten Sonntag 75 und das ist der Punkt für einen Moderator, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus. Ich hab immer gesagt, wenn der Papst jünger ist als ich, ist der Abend für mich gelaufen. Deswegen verabschiede ich mich vom Samstagabend-Entertainment", erklärte er damals und erntete großen Applaus vom Publikum. Lediglich eine Sendung, die am 6. Dezember ausgestrahlt wird, wird er wohl noch moderieren.

Getty Images Thomas Gottschalk, 2025

Instagram / markus.soeder Markus Söder, Februar 2025

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2022