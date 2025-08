Jochen Horsts Sohn startet als internationales Model durch

Jochen Horsts (63) Sohn Chazz Moon Santino Horst schreibt fleißig an seiner eigenen Erfolgsgeschichte und startet nun als internationales Model durch. Anders als sein Vater, der als Schauspieler in der Serie "Balko" bekannt wurde, entschied sich Chazz, einen anderen Weg einzuschlagen. Nachdem er in Dubai seinen Bachelor in BWL abgeschlossen hatte, wurde eine Modelagentur aus Rom durch TikTok-Videos auf ihn aufmerksam. "Wir hatten dann einen Zoomcall vereinbart, den ich wegen der Zeitverschiebung jedoch verpasst hatte", erinnerte sich der Anfang 20-Jährige laut Bild. "Als ich dann zwei Stunden später in das Zoom-Meeting rein bin, war der Agent immer noch da und hatte auf mich gewartet." Ein erstes Casting führte ihn nach Mailand, gefolgt von drei Monaten intensiven Trainings in Südkorea – ein inoffizielles "Model-Camp" für angehende internationale Talente.

Heute kann Chazz bereits zahlreiche Erfolge vorweisen und viel Erfahrung im Modelbusiness sammeln. Seine Mutter Tina Ciamperla, die selbst als Model tätig war, äußerte sich stolz über die Leistungen ihres Sohnes. Sie betonte, dass Chazz sich alles ohne den Einfluss seiner Promi-Familie erarbeitet habe: "Er hat es nie mit Vitamin B versucht", sagte sie. Schließlich sei es nicht selbstverständlich, sich eine eigene Modelkarriere aufzubauen, ohne jemals zu erwähnen, dass man einen berühmten Vater hat. Jochen Horst, der 2024 im Finale von Promi Big Brother stand, hingegen stand der Modelkarriere anfangs skeptisch gegenüber, änderte jedoch seine Meinung. "Ich war schon froh, dass er kein Schauspieler werden wollte – dann wollte er Model werden, und ich dachte zuerst: noch eine Stufe darunter! Diese Meinung habe ich inzwischen geändert", so der Schauspieler. Vor den Entscheidungen seines Sohnes sei das für ihn nie ein echter Beruf gewesen.

Privat führt Chazz ein turbulentes Leben. Derzeit ist er Single, da sein voller Terminplan wenig Raum für eine Beziehung lässt. "Ich reise so viel und bin mit so vielen schönen Frauen zusammen, da wäre einfach keine Zeit für eine Freundin – und dazu wäre sie vielleicht noch eifersüchtig", erklärte er im Interview laut Bild. Trotz seiner bisherigen Erfolge wirkt Chazz bodenständig und konzentriert sich ganz auf seine Karriere, anstatt nach Ruhm durch den Namen seines berühmten Vaters, der aus seiner turbulenten Ehe mit Anouschka Renzi (60) eine Tochter hervorbrachte, die ebenfalls modelt, zu streben. Seine Familie bleibt für Chazz dabei ein fester Rückhalt, während er die Modewelt weiter erobert.

Collage: Revierfoto / ActionPress, Instagram / chazz.moon Collage: Jochen Horst und Chazz Moon Santino Horst schauen ernst.

Joyn/Marc Rehbeck Jochen Horst, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2024

Getty Images Anouschka Renzi beim 50. Jubiläum von Apart Fashion in Berlin

