Ein Check-up deckte es auf: Carla Bruni hatte Brustkrebs!

Carla Bruni (55) macht traurige Nachrichten publik. Seit 2007 präsentiert sich das einstige Model an der Seite des französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy (68) – seit inzwischen 14 Jahren sind sie miteinander verheiratet. Auf Events zeigen sich die Eheleute bis heute stets strahlend. Doch abseits der Kameras war es für die beiden offenbar nicht immer leicht. Denn nun gesteht Carla: Sie erkrankte vor einigen Jahren an Brustkrebs.

Auf Instagram meldet sich die Musikerin bei ihren Fans nun mit einer wichtigen Botschaft. In dem Video hält Carla eine Texttafel in die Kamera, auf der steht: "Vor vier Jahren wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert." Doch ein Termin für eine Mammografie habe die heute 55-Jährige damals vor Schlimmerem bewahrt. "Mein Krebs war noch nicht aggressiv", erklärte die einstige First Lady Frankreichs.

Carla fände es abscheulich, über ihren Gesundheitszustand zu sprechen. Doch sie wolle ihren Fans mit dem Video eine wichtige Sache ans Herz legen. "Geht zur Mammografie. Euer Leben hängt davon ab", appellierte die zweifache Mutter abschließend.

