Nicolas Sarkozy verurteilt: Gattin Carla strahlt in Cannes

Bei Nicolas Sarkozy (68) klicken die Handschellen! Schon im März 2021 hatte sich der ehemalige französische Präsident verantworten müssen. Dabei ging es um Bestechung und unerlaubte Einflussnahme. In dem Prozess war der Politiker damals zwar für schuldig befunden worden, ging dann jedoch in Berufung. Nun ist ein erneutes Urteil gefallen – und währenddessen strahlt Nicolas' Frau Carla (55) in Cannes!

In einem bodenlangen, dunkelgrauen Kleid mit glänzendem Stoff posiert die Schönheit auf dem roten Teppich der Filmfestspiele und strahlt mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Dazu kombiniert die Frau des einstigen Präsidenten eine breite silberfarbene Kette und das dazu passende Armband und einen Ring. Über ihren Schultern hängt ein lässiger Blazer. Carlas Haare sind zu leichten Locken gestylt.

Wie unter anderem ZDF berichtete, fiel am vergangenen Mittwoch das Urteil gegen den Politiker. Er wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, wovon er ein Jahr mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause verbringen muss. Die zwei weiteren Jahre sind zur Bewährung ausgesetzt. Seine Verteidigerin kündigte jedoch bereits an, in Revision gehen zu wollen. "Nicolas Sarkozy ist unschuldig, was die ihm vorgeworfenen Taten angeht", betont sie.

Getty Images Carla Bruni Sarkozy, Mai 2023

Getty Images Carla Bruni Sarkozy, Mai 2023

Getty Images Nicolas Sarkozy, Politiker

