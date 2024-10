Carla Bruni wird die Victoria's-Secret-Fashionshow rocken

Carla Bruni wird mit 56 Jahren zum ersten Mal auf der Victoria's Secret-Fashionshow auftreten. Die ehemalige First Lady Frankreichs und erfolgreiche Sängerin scherzte im Gespräch mit Page Six, dass es ihr "erstes und wahrscheinlich letztes" Mal auf dem berühmten Laufsteg sein wird. Fast vier Jahrzehnte nach Beginn ihrer Modelkarriere bekommt sie nun ihre Engelsflügel und wird am Dienstagabend gemeinsam mit anderen Models über den Catwalk schreiten. "In meinem Alter?!" lachte Carla und fügte hinzu: "Es ist sehr aufregend und überwältigend, wirklich. Denn niemand gewöhnt sich daran, auf dem Laufsteg zu stehen."

Carla begann ihre Modelkarriere 1987 im Alter von nur 19 Jahren und arbeitete seither mit renommierten Modehäusern wie Chanel, Versace, Dior, Givenchy und Saint Laurent zusammen. Dennoch empfindet sie die Einladung von Victoria's Secret als etwas ganz Besonderes. "Es macht Spaß, ein Engel zu werden. Ich werde Flügel haben!", verrät sie im Interview begeistert. Ein wenig bedauert sie jedoch, dass ihr Ehemann Nicolas Sarkozy (69) nicht anwesend sein wird. "Er hätte einen Herzinfarkt bekommen!", scherzt sie weiter.

Doch die 56-Jährige wird nicht allein den Catwalk rocken – auch viele andere Models feiern ihr Engel-Comeback. Die legendären Fashionshows, die einst die Glamourwelt dominierten, kehrten dieses Jahr mit einem frischen und inklusiven Ansatz zurück. Am Dienstagabend wird die Show alle Register ziehen und eine beeindruckende Auswahl an renommierten Models wie Tyra Banks (50), Adriana Lima (43) und Gigi Hadid (29) präsentieren. Gemeinsam mit neuen Gesichtern wie Paloma Elsesser und Ashley Graham (36) werden sie über den glanzvollen Laufsteg schreiten. Die Teilnahme von Ashley markiert einen historischen Moment, da zum ersten Mal kurvige Models gefeiert werden.

Getty Images Carla Bruni im November 2023

Getty Images Ashley Graham, Model

