Einzigartige Looks: Stars strahlen bei amfAR Gala in Venedig

Hier übertrifft ein Promi modisch den anderen! Vor wenigen Tagen wurden die 80. Filmfestspiele von Venedig eröffnet. Zum Start hatten sich unter anderem Toni Garrn (31) und Madisin Rian in pompösen Roben auf dem roten Teppich gezeigt. Nun fand im Rahmen des Mega-Events auch die amfAR Gala Venezia statt – hier haben die Stars outfittechnisch sogar noch einen oben drauf gelegt. Das waren die schönsten Looks!

Zu den wohl außergewöhnlichsten Auftritten des Abends gehörten Rita Ora (32) und Kate Beckinsale (50). Sowohl die Sängerin als auch die Schauspielerin setzten auf weit auslaufende Kleider aus einem schwarzen transparenten Stoff. Auch Rose Bertram (28) erschien in Schwarz. Ihre Robe war abgesehen vom bauchnabeltiefen Ausschnitt allerdings blickdicht. Ein besonderer Hingucker waren die extravaganten Federdetails an ihren Armen.

Aber auch Farbe war modisch ein großes Thema. Carla Bruni (55) erstrahlte in einem Gewand in Oliv. Milla Jovovich (47) kam in einem rosafarbenen Klein mit silbernen Details. Leona Lewis (38) und Barbara Meier (37) bezauberten hingegen in Kleidern in einem kräftigen Rot. Camila Mendes (29) trug zudem ein weißes Kleid mit einem bunten Blumenmuster.

