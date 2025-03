Carla Bruni Sarkozy begeistert ihre Fans mit Poledance-Video

Carla Bruni Sarkozy (57) hat ihre Fans einmal mehr ins Staunen versetzt. Die ehemalige First Lady Frankreichs teilte auf Instagram ein Video, das sie beim Poledance zeigt. Gekleidet in ein schlichtes, sportliches Outfit aus kurzen, grauen Shorts und einem taubenblauen Tanktop schwingt sie sich mit beeindruckender Eleganz und Körperspannung an der Stange empor. "So eine unglaubliche Art, fit zu werden", schrieb Carla unter ihren Beitrag und garnierte dies mit Bizeps-Emojis. Das Ex-Supermodel zeigt dabei nicht nur ihre sportliche Seite, sondern präsentiert auch ihre makellose Figur, die ihrem früheren Model-Dasein in nichts nachsteht.

Die Reaktionen ihrer 1,2 Millionen Follower ließen nicht lange auf sich warten. Bewunderung und Lob dominierten die Kommentarspalte. "In jeder Situation bist du elegant" und "Du bist gut in Form" schrieben begeisterte Fans. Auch ihr sportlicher Ehrgeiz blieb den Nutzern nicht verborgen, die die anspruchsvollen Bewegungen und die Disziplin hinter dem Poledance-Training anerkannten. Manche bezeichneten ihre Beine als "Gazellenbeine" und ergänzten: "Immer noch so heiß." Viele hoffen darauf, dass sich Carla vielleicht bald mit weiteren akrobatischen Poledance-Performances zeigt.

Die gebürtige Italienerin, die in den 1990er-Jahren als internationales Topmodel für Designer wie Valentino (92) und Yves Saint Laurent über die Laufstege schritt, hat auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer Ausstrahlung verloren. Nach ihrer Karriere als Model widmete sie sich der Musik und erlangte als Ehefrau des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy weltweite Bekanntheit. Trotz ihres glamourösen Lebensstils strahlt Carla eine erfrischende Bodenständigkeit aus – ihr offener Umgang mit Fitness und Gesundheit verleiht ihr einen modernen, nahbaren Charme, der ihre Fans immer wieder begeistert. Das Training an der Stange zeigt eine dynamische, sportbegeisterte Seite der vielseitigen Künstlerin, die beweist, dass sie auch heute noch neue Herausforderungen liebt.

Getty Images Carla Bruni Sarkozy im November 2023

Getty Images Nicolas Sarkozy und Carla Bruni Sarkozy im September 2023

