Pamela Anderson und Carla Bruni: Ihr Fashion-Wow-Moment

Pamela Anderson (57) und Carla Bruni (57) sorgten am Sonntag für strahlende Momente bei der Jacquemus-Show im Rahmen der Pariser Fashion Week. Die Baywatch-Ikone und das ehemalige Supermodel zählten zu den nur 40 geladenen Gästen, die die exklusive Präsentation in der Privatwohnung des verstorbenen Architekten Auguste Perret bestaunen durften, berichtete Bild. Pamela erschien in einem weißen Ensemble, während Carla mit einem schwarzen Look die monochrome Farbwelt der neuen Kollektion unterstrich. Nach ihrem gemeinsamen Posen plauderten die beiden Frauen entspannt miteinander, bevor sie die Models auf dem Laufsteg bewunderten.

Unter dem Titel "LA CROISIÈRE", inspiriert vom Thema Kreuzfahrt, zeigte Designer Simon Porte Jacquemus (35) eine Kollektion vorwiegend in Schwarz und Weiß – eine Hommage an elegante Einfachheit. Auf dem Laufsteg glänzten Supermodels wie Christy Turlington (56), Adriana Lima (43) und Doutzen Kroes (40) mit den neuen Kreationen. Auch abseits des Catwalks wurde fleißig geplaudert: Pamela wurde dabei gesehen, wie sie sich angeregt mit Anna Wintour (75) unterhielt. Jacquemus erklärte auf Instagram, er wolle die Intimität der Location nutzen, um ungekünstelte und nahbare Mode zu präsentieren. Die Veranstaltung wurde für alle, die nicht vor Ort sein konnten, exklusiv mit einem iPhone gefilmt.

Pamela Anderson feiert derzeit ein Comeback mit ihrer jüngsten Rolle in "The Last Showgirl" und zeigt sich wieder verstärkt auf prominenten Events. Die Schauspielerin und Aktivistin, die bereits in den 1990er Jahren als Stilikone galt, ist auch heute noch ein fester Bestandteil der Modewelt. Carla hingegen, Ehefrau des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy und ehemalige First Lady Frankreichs, hat ihre Modelkarriere hinter sich gelassen, bleibt jedoch ein Mode-Gesicht bei besonderen Anlässen. Ihre gemeinsame Präsenz bei der Jacquemus-Show war eine Begegnung zweier Frauen, die Mode und Eleganz auf ganz persönliche Weise verkörpern.

Getty Images Anna Wintour und Pamela Anderson bei Paris Fashion Week

Getty Images Carla Bruni Sarkozy, Sängerin

