Serienschöpfer hat Angst vor "Das Damengambit"-Fortsetzung!

Ist an den Gerüchten etwa gar nichts dran? 2020 hatte das Geschichtsdrama Das Damengambit die Netflix-Nutzer in Atem gehalten. In der Serie dreht sich alles rund um Elizabeth, die in den 1950ern ihre Liebe zum Schachspielen entdeckt. Diese doch eher unkonventionelle Handlung scheint die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert zu haben, denn sie wünschen sich sehnlichst eine Fortsetzung! Nun reagiert Serienschöpfer Scott Frank auf die Gerüchte um eine zweite Staffel des Netflix-Hits!

"Ich habe das Gefühl, dass wir die Geschichte erzählt haben, die wir erzählen wollten", erklärt der Regisseur im Gespräch mit Deadline. Tatsächlich sehe er in einer zweiten Staffel keine Chance, sondern vielmehr ein Risiko. "Ich habe Angst, dass wir das, was wir bereits erzählt haben, ruinieren, wenn wir versuchen, mehr zu erzählen“, gibt Scott offen zu. Ihm sei es stattdessen lieber, eine ganz neue Geschichte zu erzählen, statt die von Elizabeth fortzuführen.

Neben der spannenden Geschichte der Serie konnten aber auch die bekannten Schauspieler mit ihren Leistungen punkten. Neben Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy (27) konnten auch Thomas Brodie-Sangster (33) und Harry Potter-Star Harry Melling (34) ihr schauspielerisches Talent beweisen. Dafür konnte der Netflix-Hit sogar unter anderem mehrere Golden Globe Awards sowie Primetime Emmy Awards abstauben.

PHIL BRAY / NETFLIX © 2020 Marcin Dorociński und Anya Taylor-Joy in "Das Damengambit"

Courtesy of Netflix Anya Taylor-Joy in "Das Damengambit"

Courtesy of Netflix Anya Taylor-Joy und Thomas Brodie-Sangster in "Das Damengambit"

