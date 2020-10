Anya Taylor-Joy (24) erobert aktuell Netflix! Die Schauspielerin verkörpert die Hauptrolle der Elizabeth "Beth" Harmon in der US-amerikanischen Drama-Miniserie "Das Damengambit". Die Romanverfilmung erzählt die Geschichte eines Waisenmädchens in den 1950er-Jahren, das ihr Talent zum Schachspiel entdeckt – und in dem damals noch männerdominierten Sport schließlich Weltmeisterin werden will. Schon seit Tagen hält die spannende Serie sich hartnäckig auf Platz eins in den Netflix-Charts. So manchem Nutzer der Plattform ist Anyas außergewöhnliches Gesicht sicherlich auch schon bekannt vorgekommen...

... und zwar aus der beliebten britischen Dramaserie "Peaky Blinders – Gangs of Birmingham"! Anya übernahm in Staffel fünf die Rolle der Gina Gray – die verschlagene, amerikanische Ehefrau des Gang-Neulings Michael Gray, der wiederum von Hottie Finn Cole (24) gespielt wird. Auch in der kommenden sechsten Staffel wird ihre Figur laut Daily Mail wieder zu sehen sein und zudem mehr Sendezeit bekommen.

Doch die Liste der Projekte, aus denen man Anya kennt, ist natürlich noch etwas länger! So spielte die hübsche Blondine die Hauptrolle in der Jane-Austen-Komödie "Emma", die Anfang des Jahres über die Kinoleinwände flimmerte. Eine weitere Hauptfigur verkörperte sie außerdem in dem neuen Science-Fiction-Streifen "The New Mutants", der im vergangenen September ins Kino kam. Zuvor war ihre bekannteste Rolle die der Thomasin in dem Horror-Mystery-Film "The Witch".

