Diagnose vorm Kampf: Box-Star Michael Smolik hat Hirntumor

Erschütternde Nachrichten von Michael Smolik. Schon seit seiner Kindheit ist der 32-Jährige im Kampfsport aktiv. Im Kickboxen hatte er während seiner Karriere einige Europa- sowie Weltmeistertitel in verschiedenen Klassen mit nach Hause nehmen können, bis er seine Profi-Kickboxkarriere 2020 an den Nagel hing. Seitdem steht er als MMA-Kämpfer im Ring. Nun gibt Michael besorgniserregende Neuigkeiten bekannt: Er hat einen Tumor im Hirn.

Das erklärt der Box-Star in einem YouTube-Video. "Vor ein paar Tagen wurde bei mir ein Gehirntumor diagnostiziert", erklärt er direkt zu Beginn. Ihm sei vor zwei Monaten beim Joggen immer wieder schwindelig und schlecht geworden. Auch beim Training habe sich dies bemerkbar gemacht. Bei einem MRT sei dann ein Tumor in seinem Hirn gefunden worden. Derzeit sei noch unklar, ob es sich dabei um einen gutartigen oder bösartigen handele. Aktuell befinde er sich in einer Klinik bei Heidelberg, wo er in den nächsten Tagen operiert werde.

Die Schockdiagnose kommt kurz vor einem großen MMA-Kampf gegen den Kampfsport-Star Ringlife, den Michael nun absagen müsse. Dies sei ihm sehr schwergefallen: "Ich habe alles versucht, [...] Ich wollte sogar kämpfen, ohne dass ich es den anderen sage. [...] Aber es wurde jetzt immer schlimmer." Michael wisse nicht, wann er nach der OP wieder fit sei, um den Kampf nachzuholen.

Michael Smolik, Sportler

Michael Smolik und seine Partnerin Salome im Dezember 2022

Michael Smolik, Sportler

