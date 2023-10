Der britische Regisseur Terence Davies stirbt mit 77 Jahren!

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt. Terence Davies feierte als Drehbuchautor und Filmregisseur große Erfolge. Mit Werken wie "The Deep Blue Sea" in dem Daniel Craigs (55) Frau Rachel Weisz (53) mitspielte, oder auch dem autobiografischen Streifen "Distant Voices" genoss er in Hollywood großes Ansehen. Seine harte Arbeit hatte ihm auch eigene Nominierungen und Gewinne wichtiger Filmpreise eingebracht. Nun ist Terence verstorben.

Via Instagram gab die Familie des Filmemachers sein Ableben bekannt. "Mit tiefer Trauer geben den Tod von Terence Davies bekannt", heißt es in dem Statement. Der Brite starb am heutigen Samstag nach kurzer schwerer Krankheit in Kreise seiner Familie. Woran genau Terence litt, ist nicht bekannt – er wurde 77 Jahre alt.

Auf Social Media meldeten sich nach Terences Tod viele Fans zu Wort und zollten ihm den Tribut. "Was für ein Verlust [...] Er wird in seinen Filmen weiterleben", schreibt ein User. Ein anderer Unterstützer hat ebenfalls nur liebe Worte für den Regisseur übrig: "Er war nicht nur ein großartiger Filmemacher, sondern auch ein liebenswerter Mensch."

Getty Images Terence Davies im Oktober 2006

Getty Images Terence Davies und Tom Hiddleston im September 2011

Getty Images Terence Davies im September 2008

