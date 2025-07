Erste Liebe: Netflix startet ungewöhnliche Dating-Show

Netflix bringt neuen Schwung in das Genre der Dating-Shows mit dem Format "Better Late Than Single". In diesem ungewöhnlichen Konzept stehen Menschen im Mittelpunkt, die noch nie eine romantische Beziehung geführt haben, sogenannte "lifelong singles". Über einen Zeitraum von sechs Wochen lernen sie, ihre Gefühle auszudrücken und erste Liebeserfahrungen zu sammeln. Unterstützt werden die Teilnehmer von den "Some Makers", zu denen Sänger Seo In Guk, Musiker Car, the Garden, Moderatorin Lee Eun Ji und Schauspielerin Kang Han Na gehören. Gemeinsam mit der Produktionscrew begleiten sie die Kandidaten durch Höhen und Tiefen des Verliebens und der Selbstfindung.

Das Format legt besonderen Wert darauf, die Teilnehmer nicht nur optisch, sondern auch innerlich zu transformieren. Während Stylisten das äußere Erscheinungsbild überarbeiten, richten die Coaches den Fokus auf Verhaltensweisen, Kommunikationsstile und Selbstbewusstsein. Besonders emotionale Momente sollen Zuschauern die Herausforderungen und Unsicherheiten einer ersten Liebe authentisch vor Augen führen. "Manche haben sogar das erste Mal ihre Gefühle gestanden oder über Heiraten nachgedacht", berichtet Kang Han Na. Auch ungewöhnliche Elemente wie ein Übernachtungsdate sind Teil des Programms, das laut Regisseur Jo Wook Hyung überraschende und lustige Szenen hervorgebracht hat.

Die Coaches teilten in Interviews ihre empathischen Eindrücke von den Teilnehmern. Car, the Garden erinnerte sich an seine eigene holprige erste Liebe und fühlte sich einfühlsam mit seinem Schützling verbunden. Lee Eun Ji beschreibt das Format sogar als "Elternsprechtag", bei dem sie die Fortschritte ihrer "Schützlinge" beobachtete. Für Kang Han Na war es bewegend, die Ehrlichkeit und die reinen Absichten der Teilnehmer mitzuerleben. Die Show, deren erste Episoden ab dem 8. Juli auf Netflix abrufbar sind, verspricht authentische Einblicke in die Welt der ersten Liebe und ein völlig neues Konzept für Dating-Fans. Der Streaming-Gigant legt damit noch eins drauf, nach Erfolgsformaten wie "Love is Blind", "Perfect Match", "Too Hot to Handle" oder "Dating Around".

Netflix Teilnehmer der Netflix-Show "Better Late Than Single"

Netflix Szene aus "Better Late Than Single"

Netflix Produktionsstandbild von "Better Late Than Single"

