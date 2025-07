So unterscheidet sich Nicole von "And Just Like That"-Rolle

Nicole Ari Parker liebt es, in And Just Like That, dem Spin-off der Kultserie Sex and the City, als Lisa Todd Wexley die Modewelt von New York zu erobern. Doch im echten Leben unterscheidet sie sich ganz schön von ihrer glamourösen Serienfigur, wie sie im Interview mit Promiflash verraten hat. Besonders in Sachen Stil gibt es Unterschiede: Während Lisa es liebt, sich für jede Gelegenheit perfekt zu stylen, gibt Nicole zu, dass sie im Alltag eher auf bequeme Kleidung setzt. "Ich entscheide mich immer für das, was bequem ist, aber für sie ist es bequem, gut auszusehen", gestand die Schauspielerin.

Abseits von Mode und Styling gibt es weitere Kontraste zwischen Nicole und ihrer Serienfigur. Seit 20 Jahren ist die TV-Bekanntheit glücklich verheiratet und hat zwei Kinder. Als vielbeschäftigte Schauspielerin, Ehefrau und Mutter weiß Nicole, wie anspruchsvoll es sein kann, all diese Facetten des Lebens miteinander zu vereinen. "Ehe und Kinder und eine Karriere zu managen, ist, wie jeder weiß, sehr schwierig. Aber wenn es etwas ist, das man in seinem Leben haben möchte, findet man einen Weg", erklärte sie. Ihre Rolle Lisa hingegen ist in der Serie vor allem in der kreativen Modewelt unterwegs und scheint dort weitaus weniger familiär eingebunden zu sein.

Auch Schauspielkollegin Sarah Jessica Parker (60) hatte sich vor Kurzem zu der Show geäußert. In einer Folge des "Call Her Daddy"-Podcasts verteidigte sie ihre Paraderolle der Carrie Bradshaw gegen die immer wieder auftauchende Kritik. "Es herrscht die Meinung, dass sie frustriert oder egoistisch ist, schlechte Entscheidungen trifft oder nicht mit ihrem Geld umgehen kann. All das trifft auf die letzten 25 Jahre zu", sagte die Hauptdarstellerin offen. Dennoch hielt sie dagegen und meinte, dass viele positive Eigenschaften von Carrie gerne übersehen werden. So zählte Sarah unter anderem auf, wie loyal, anständig und großzügig die Serienikone ihrer Meinung nach ist.

Getty Images Nicole Ari Parker, Mai 2025

Getty Images Nicole Ari Parker, Mai 2025

Getty Images Sarah Jessica Parker, Mai 2025