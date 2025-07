Dresdner Land-Idylle: So lebt Topmodel Nadja Auermann heute

Das einstige Supermodel Nadja Auermann (54) zog sich 2003, nach einer schillernden Karriere auf den Laufstegen der Welt, weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. In einem Interview mit Gala verrät die 54-Jährige jetzt, wie sehr sich ihr Leben seither tatsächlich gewandelt hat: "Im Gegensatz zu früher lebe ich heute sehr zurückgezogen." Die vierfache Mutter hat ihr Zuhause in Dresden gefunden, wo sie mit ihrem Ehemann und den beiden jüngsten Töchtern ein ruhiges und beschauliches Leben führt. Für Nadja ist dies eine neue Lebensphase, die sie besonders schätzt: "Das Leben hat einfach unterschiedliche Kapitel, und ich versuche, jede Phase zu genießen", sagt das Model, das in den 1990ern mit einer Beinlänge von beeindruckenden 112 Zentimetern im Guinnessbuch der Rekorde gelistet war.

Fernab des grellen Rampenlichts widmet sich Nadja heute ganz ihrer Familie und findet Kraft in der Natur und ihrem Glauben. Gemeinsam mit dem Familienhund verbringt sie viel Zeit an der frischen Luft und besucht als gläubige Katholikin regelmäßig die Gottesdienste in ihrer Gemeinde. Für das ehemalige Topmodel sei das "eine Art von Meditation" und "etwas unheimlich Schönes" – aber vor allem ein großer Kontrast zur hektischen Zeit ihrer Modelkarriere, die Nadja einst in die aufregendsten Metropolen der Welt führte. In Dresden scheint die einstige Muse von Designer Karl Lagerfeld (✝85) nun einen Ort gefunden zu haben, der ihr Ruhe und Zufriedenheit schenkt.

Rückblickend kann Nadja auf eine beeindruckende Karriere schauen, die Highlights wie mehrere Vogue-Cover beinhaltet. Zuletzt zierte sie das Cover der Vogue Germany im Mai 2025 und zeigte sich darauf fast ungeschminkt – ein klares Signal für Natürlichkeit. Von einer von der Modewelt mitgerissenen jungen Frau, die ihren Platz in dieser hart umkämpften Branche fand, hin zu einer besonnenen und geerdeten Persönlichkeit: Nadja, die in den 2010er Jahren wegen Steuerhinterziehung zu Geldstrafen von insgesamt 140.000 Euro verurteilt wurde, hat zweifellos viele Wandlungen durchgemacht. Ob sie eines Tages vielleicht doch wieder einen größeren Schritt ins Rampenlicht wagen wird, bleibt offen – doch ihre langjährigen Fans geben die Hoffnung längst noch nicht auf.

Simon Hofmann/Getty Images for Bulgari Nadja Auermann bei einem Bulgari-Event in Frankfurt am Main

Getty Images Nadja Auermann in Berlin, November 2008

Pascal Le Segretain / Staff Nadja Auermann bei den Filmfestspielen in Cannes

