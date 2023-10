Neuer Turn-Weltmeister! Wer ist eigentlich Lukas Dauser?

Lukas Dauser (30) ist Deutschlands neuer Turnstar! In der vergangenen Woche fanden in Antwerpen die Weltmeisterschaften im Turnen statt. Auch einige Hoffnungsträger aus den deutschen Reihen gingen dort an den Start – unter ihnen der 30-Jährige. Und das mit großem Erfolg: Denn der gebürtige Oberbayer erturnte sich am Barren tatsächlich den Sieg und damit den ersten Goldtitel für die Turner seit 2007. Doch wer ist Lukas überhaupt?

Seit 2014 gehört der Kunstturner dem deutschen Kader an. Seitdem konnte der 1.74 Meter große Sportler einige Siege einfahren: Fünfmal wurde er deutscher Meister und schaffte es bei den Olympischen Spielen von Tokio 2021 auf das Silber-Treppchen am Barren. Lukas ist aber nicht nur Turner: Er ist zudem Stabsunteroffizier bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr.

Und auch privat läuft es für den neuen Weltmeister bestens. Erst im Mai dieses Jahres heiratete der Muskelprotz seine Liebste Vicky. In Netz teilte er einige süße Fotos der Hochzeit. "Die glücklichen Dausers", schrieb er auf Instagram dazu.

