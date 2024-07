Nach Sommerolympiade: Turnweltmeister Lukas Dauser wird Papa

Schöne Nachrichten von Lukas Dauser (31) und seiner Familie! Der Turnstar wird nämlich bald zum ersten Mal Papa. Im Bunte-Interview verrät der Sportler auch gleich das Geschlecht seines ersten Kindes: "Es wird ein Sohn, der voraussichtlich Mitte September zur Welt kommt." Auch seine Frau Viktoria ist vor Freude ganz aus dem Häuschen. "Dass wir bald Eltern werden, ist das Größte für uns. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung", schwärmt die Zahnärztin.

Lukas und Victorias erstes Baby kommt somit nach den Olympischen Spielen zur Welt. Für das Sportevent, das am 26. Juli in Paris starten wird, hat der Sportler des Jahres 2023 große Ziele. "Ich muss in den Beast-Modus kommen. Wenn ich einen Fehler mache, ist es vorbei. Dann kann man nicht wie ein Fußballer nach einem Eigentor selbst ein Tor schießen", betont Lukas im Gespräch mit dem Magazin.

Der Weltmeister am Barren gehört seit 2014 zum deutschen Kader. Seither konnte er große Erfolge einfahren: So wurde Lukas bereits fünfmal deutscher Meister. 2021 schaffte er es bei den Olympischen Spielen von Tokio sogar auf das Silber-Treppchen am Barren. Für diese Leistung wurde er vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (68) mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet.

Anzeige Anzeige

Instagram / lukasdauser Vicky und Lukas Dauser

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Dauser, Turner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, die beiden werden auch den Namen des Kindes noch verraten? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de