Deutet Kourtney Kardashian hier etwa ihren Geburtstermin an?

Könnte das ein Indiz sein? Im Juni hatte Kourtney Kardashian (44) süße Neuigkeiten für ihre Fans gehabt: Sie und ihr Mann Travis Barker (47) erwarten zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Doch die Schwangerschaft war bisher wohl alles andere als einfach verlaufen. Ein medizinischer Notfall hatte dafür gesorgt, dass das Baby noch im Mutterleib operiert werden musste. Nun scheint die Unternehmerin sich aber wieder von den Strapazen zu erholen – denn Kourtney gibt ihren Fans nun kleinen Hinweis, wann ihr Baby kommen könnte.

Zum Geburtstag ihres Stiefsohnes Landon (20) teilt die werdende Mama auf Instagram ein paar Erinnerungen der vergangenen Monate. Darunter ist auch ein Foto aus dem April, auf dem das Geburtstagskind zusammen mit Papa Travis und Kourtney auf dem Coachella Festival zu sehen ist. Mit einem Pfeil, der auf ihren Bauch zeigt, markiert die 44-Jährige ihr "Baby Barker". Da hier aber noch kaum ein Bauch zu sehen ist, könnte das Baby rein rechnerisch kommendes Jahr im Januar oder Februar auf die Welt kommen.

Auch Spekulationen zum Namen von Kourtney und Travis Baby waren schon im Umlauf. In ihrer Story ließ sie ihre Follower fleißig an ihrer Babyparty teilhaben. Die Gäste konnten unter anderem Zettel mit Wünschen für den neuen Erdenbürger an einen Baum hängen. Auf einem davon stand: "Möge Baby Rocky ein Leben voller Liebe haben."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian (r.) mit Travis Barker und dessen Sohn Landon, April 2023

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian auf der Met Gala 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

